Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutscher überfährt einjährige Tochter – Kind stirbt
Tragischer Einsatz für die Polizei in Bayern

Deutscher überfährt einjährige Tochter – Kind stirbt

Samstag, 11. Oktober 2025 | 16:29 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Tragischer Einsatz für die Polizei in Bayern
APA/APA/dpa/Marcus Brandt
Von: APA/AFP

Ein 35-jähriger Familienvater hat in Deutschland beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug seine einjährige Tochter überrollt und tödlich verletzt. Wie die Polizei in Memmingen am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Legau im bayerischen Landkreis Unterallgäu. Der Mann habe das Mädchen offensichtlich übersehen, als es sich hinter dem Fahrzeug befand.

Das Kind sei noch mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht worden, dort aber an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es weiter. Im Einsatz seien neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) gewesen, um die Unfallaufnahme der Polizei mit einer Drohne zu unterstützen. Die Familie wurde demnach durch Kräfte des Kriseninterventionsteam betreut.

