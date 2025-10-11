Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tourist aus Deutschland legt Brand und schaut zu
Tourist aus Deutschland legt Brand und schaut zu

Samstag, 11. Oktober 2025 | 15:27 Uhr
Bozen/Ritten – Ein schneller Einsatz der Bozner Carabinieri hat im Rittner Gemeindegebiet möglicherweise Schlimmeres verhindert. Mehrere Bürger hatten die einheitliche Notrufnummer 112 gewählt und einen Mann gemeldet, der im Begriff war, am Waldrand einen Brand zu legen.

Der Vorfall ereignete sich an einem Abschnitt der Brennerstaatsstraße unter einer Überführung bei Kilometer 455. Als die Carabinieri am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie die örtliche Freiwillige Feuerwehr bereits vor, die die Flammen unter Kontrolle brachte.

Unweit des Geschehens identifizierten die Carabinieri auch den mutmaßlichen Brandstifter, der die Löscharbeiten in kurzem Abstand beobachtete. Bei dem Mann handelt es sich um einen 51-jährigen Touristen aus Deutschland. Bei seiner Durchsuchung stießen die Ermittler auf Gegenstände, die zum Entzünden von Feuer geeignet sind – darunter zwei Feuerzeuge und ein Streichholz.

Keine Erklärung

Auf die gezielte Nachfrage der Ermittler, was ihn zu seiner Tat bewogen hat, konnte oder wollte der Mann keine Erklärung liefern.

Gegen den Urlauber wurde umgehend Anzeige wegen Brandstiftung erstattet.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

