Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke

Nicht nur die Luegbrücke ist Schuld

Von: mk

Sterzing/Matrei – Wegen Baustellen müssen Autofahrende auf der Brenner-Strecke an Werktagen derzeit stundenlange Verzögerungen in Kauf nehmen.

Dies meldeten die ÖAMTC-Experten. Am Freitagnachmittag standen die Kolonnen in Südtirol ab Mittewald zeitweise still, noch enger wurde es ab Sterzing.

Autolenker berichteten von Verzögerungen von bis zu zwei Stunden. So lange dauerte es demnach, von Sterzing zur Baustelle bei der Luegbrücke zwischen Brenner und Nößlach zu kommen.

In Fahrtrichtung Süden ging es laut ÖAMTC ab Matrei nur langsam weiter, 45 Minuten Zeitverlust waren die Folge.