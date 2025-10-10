Aktuelle Seite: Home > Chronik > Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Nicht nur die Luegbrücke ist Schuld

Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke

Freitag, 10. Oktober 2025 | 15:04 Uhr
autobahn stau verkehr Unfall a22 symDie Hälfte der bisherigen Verkehrstoten 2017 entfiel auf Autofahrer verkehr auto autobahn zoom sym
APA/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH
Von: mk

Sterzing/Matrei – Wegen Baustellen müssen Autofahrende auf der Brenner-Strecke an Werktagen derzeit stundenlange Verzögerungen in Kauf nehmen.

Dies meldeten die ÖAMTC-Experten. Am Freitagnachmittag standen die Kolonnen in Südtirol ab Mittewald zeitweise still, noch enger wurde es ab Sterzing.

Autolenker berichteten von Verzögerungen von bis zu zwei Stunden. So lange dauerte es demnach, von Sterzing zur Baustelle bei der Luegbrücke zwischen Brenner und Nößlach zu kommen.

In Fahrtrichtung Süden ging es laut ÖAMTC ab Matrei nur langsam weiter, 45 Minuten Zeitverlust waren die Folge.

Bezirk: Wipptal

