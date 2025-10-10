„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen

Von: First Avenue

Trient. Von Donnerstag, 9., bis Sonntag, 12. Oktober, findet in Trient das achte „Festival dello Sport“ (Festival des Sports) statt. Das vielfältige Programm mit dem Titel „Adrenalina pura“ (Adrenalin pur) umfasst über 130 Veranstaltungen und mehr als 200 Gäste aus dem In- und Ausland.

Die Veranstaltung verwandelt die Stadt Trient vier Tage lang in eine echte Welthauptstadt des Sports. Zahlreiche Athleten, Trainer, Manager und Legenden teilen in Vorträgen, Interviews und Live-Veranstaltungen ihre Erfahrungen und erinnern an ikonische Momente der Sportgeschichte.

Eröffnet wird das „Festival dello Sport“ am Donnerstagabend in Anwesenheit von Urbano Cairo, Präsident und Geschäftsführer der RCS MediaGroup sowie Präsident des FC Turin, Landeshauptmann Maurizio Fugatti, CONI-Präsident Luciano Buonfiglio, Marco Giunio De Sanctis, Präsident des Italienischen Paralympischen Komitees, Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi und zwei italienischen Spitzen-Fechtsportlern, Luca Curatoli und Luigi Samele.

Im Jahr vor den Olympischen und Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina widmet das Festival den Wintersportarten viel Raum. Im Mittelpunkt stehen die italienischen Ski- und Eissportmannschaften sowie die Paralympics-Athleten – darunter Aktive wie Federica Brignone, Sofia Goggia, Daniel Grassl, Johannes Høsflot Klæbo und Federico Pellegrino und Legenden wie Deborah Compagnoni, Gustav Thöni, Franz Klammer, Carolina Kostner und Giorgio Di Centa.

Groß gefeiert werden auch die EM-Bronzemedaille der italienischen Basketball-Frauen-Nationalmannschaft und der Weltmeistertitel der italienischen Frauen-Nationalmannschaft im Volleyball.

Traditionell ist der Fußball einer der Schwerpunkte des Programms des „Festvial dello Sport“ – mit aktuellen und ehemaligen Fußballern und Trainern wie Mario Balotelli, Henrikh Mkhitaryan, Michel Platini, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus und Roberto Mancini sowie dem Präsidenten der UEFA-Schiedsrichterkommission Roberto Rosetti, der sich dem Thema VAR widmet.

Auch Motorsport und Radsport werden in Trient groß gefeiert – mit Gästen wie Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve, Robert Kubica, Antonio Giovinazzi und „Pecco“ Bagnaia sowie Egan Bernal, Filippo Ganna, Fabian Cancellara und Francesco Moser.

Anwesend sind darüber hinaus Sportlerinnen und Sportler aus zahlreichen anderen Sportarten. Einige Podiumsdiskussionen sind Paaren im Leben und im Sport gewidmet. Mit dabei sind unter anderem Federica Pellegrini sowie ihr Ehemann und ehemaliger Trainer Matteo Giunta.

Wie schon in den vergangenen Ausgaben des „Festival dello Sport“ erzählen auch heuer im Innenhof des Palazzo Benvenuti bekannte italienische Journalisten und Autoren spannende Sportgeschichten. Außerdem gibt es eine Reihe von Inhalten zum Thema „Sport und Medizin“. Nicht fehlen darf natürlich der traditionelle Buchverkauf auf der Piazza Duomo mit dem speziellen Programm „Libri di Sport“ (Sportbücher).

Die Plätze von Trient sind vier Tage lang ganz dem Sport gewidmet – unter anderem mit Veranstaltungen, bei denen einerseits Spaß und andererseits Training unter Anleitung von professionellen Trainern und Spitzensportlern im Vordergrund stehen.

Eine Neuerung der achten Ausgabe ist der „Gazzetta Motori Paddock“, ein neuer Bereich, der ganz der Leidenschaft für zwei und vier Räder gewidmet ist, mit Sonderaktionen der wichtigsten Marken der Branche und Treffen mit Fahrern und Experten aus der Welt des Motorsports.

Das „Festival dello Sport“ wird von der „Gazzetta dello Sport“ und Trentino Marketing in Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Trient, der Gemeinde Trient, der Universität Trient und dem Tourismusverband Trient organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des CONI und des Italienischen Paralympischen Komitees.

Die Veranstaltungen des „Festival dello Sport“ sind kostenlos. Um Zugang zu den Veranstaltungsräumen zu erhalten, muss man sich auf der Website www.ilfestivaldellosport.it registrieren, wo auch das komplette Programm zu finden ist. Die Anmeldung garantiert allerdings keinen Platz bei den Veranstaltungen, diese werden nach Verfügbarkeit vergeben. Die wichtigsten Veranstaltungen werden auf www.gazzetta.it und auf der Website der Veranstaltung live übertragen.