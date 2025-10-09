Aktuelle Seite: Home > Politik > Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Isaac Herzog: Trump verdient Friedesnnobelpreis

Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 05:48 Uhr
Isaac Herzog: Trump verdient Friedesnnobelpreis
APA/APA/AFP/POOL/ALASTAIR GRANT
Von: APA/dpa

Nach dem Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beilegung des Gaza-Kriegs hat der israelische Staatschef Isaac Herzog US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. “Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat”, schrieb Herzog auf X. “Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region.”

Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.

