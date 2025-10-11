Aktuelle Seite: Home > Politik > “Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Epic Fail von Greta Thunberg und Flotilla

“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel

Samstag, 11. Oktober 2025 | 07:56 Uhr
Facebook/Israel Ministry of Foreign Affairs
Jerusalem/Gaza – Die bekannte Aktivistin Greta Thunberg und die Global Sumud Flotilla wollten in einem Instagram-Post auf die „unmenschliche Grausamkeit gegenüber palästinensischen Gefangenen” hinweisen. Dabei unterlief ihnen jedoch ein verhängnisvoller Fehler: Eines der Fotos, die sie im Instagram-Karussell posteten, zeigte nicht, wie behauptet, einen palästinensischen Gefangenen, sondern die israelische Geisel Evyatar David. Dieser war während des Terroranschlags vom 7. Oktober 2023 von der Terrororganisation Hamas entführt worden.

Nach Protesten von Nutzern wurde das Foto entfernt, der Schaden war jedoch bereits angerichtet. In den Kommentaren meldete sich die Schwester der Geisel, Yeela David, zu Wort: „Mit jeder Minute, in der du den Beitrag nicht löschst, wirst du zu einer immer größeren Witzfigur.“ Das israelische Außenministerium kommentierte den Instagram-Post der schwedischen Aktivistin mit den Worten: „Ignoranz, geblendet durch Hass, liegt im Trend.”

X/Israel Foreign Ministry

Ein Instagram-Karussell zur Solidarität mit palästinensischen Gefangenen, das vom Account der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sowie von der Global Sumud Flotilla veröffentlicht wurde, geriet ins Visier der Nutzer, da es ein Foto der bekannten israelischen Geisel Evyatar David enthielt. Dieser war während des Terroranschlags vom 7. Oktober 2023 von der Hamas entführt worden. Die Folie, die das Bild aus einem Propagandavideo der palästinensischen Terroristengruppe zeigte, wurde nach Protesten vieler Internetnutzer aus dem Karussell entfernt.

X/Israel Foreign Ministry

Zu den empörten Stimmen zählte auch die von Yela David, der Schwester der Geisel. In den Kommentaren kritisierte sie den Instagram-Post scharf. „Du solltest dich erst informieren, bevor du Dinge veröffentlichst, die du nicht verstehst. Auf der sechsten Folie hast du das Foto einer israelischen Geisel gezeigt, die von der Hamas unter absichtlichen Hungerbedingungen gefangen gehalten wird. Es handelt sich um Evyatar David.“

Auch das israelische Außenministerium übte in einem Beitrag auf X und Facebook heftige Kritik an Greta Thunberg und der Flottille. Es veröffentlichte einen Screenshot der gelöschten Folie neben dem Bild des Originalvideos der Hamas.

„Durch Hass verblendete Ignoranz liegt im Trend: Greta Thunberg postete etwas über ‚palästinensische Gefangene‘, verwendete dabei jedoch das Bild der israelischen Geisel Evyatar David. Er wurde von der palästinensischen Hamas ausgehungert, misshandelt und gezwungen, sein eigenes Grab zu schaufeln”, so das israelische Außenministerium.

Facebook/Israel Ministry of Foreign Affairs

Der ursprüngliche Beitrag, der auf den Seiten von Greta Thunberg und der offiziellen Instagram-Seite der Flottille veröffentlicht wurde, entstand aus Solidarität mit den Mitgliedern der Flottille, die letzte Woche verhaftet wurden, nachdem Israel ihre Boote auf dem Weg nach Gaza abgefangen hatte. In der Instagram-Bildfolge wurde die Lage der Palästinenser in israelischen Gefängnissen angeprangert. Demnach sind über 11.000 von ihnen unter „unmenschlichen und unhygienischen” Bedingungen inhaftiert.

Doch nach dem Epic Fail mündete der Instagram-Post für Greta Thunberg und die Flotilla jedoch in eine PR-Katastrophe, die auch die spätere Löschung der Folie nicht mehr verhindern konnte.

