Im Gewächshaus sprießt “Gras”

Von: mk

Villanders – Durch gezielte Ermittlungen haben die Carabinieri von Brixen im Kampf gegen Drogen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: In Villanders entdeckten die Ordnungshüter ein Gewächshaus, in dem kein Gemüse angebaut wurde.

Die Operation fand am frühen Nachmittag in der Umgebung der Ortschaft statt. Im Rahmen der Razzia stießen die Einsatzkräfte auf eine professionelle Marihuana-Plantage.

Ein Bürger aus Brixen, der bereits polizeibekannt ist, wurde angezeigt. Die Carabinieri stellten insgesamt fünf Marihuanapflanzen sicher, die in dem eigens dafür eingerichteten Gewächshaus kultiviert wurden.

Wie die Carabinieri betonen, unterstreicht der Vorfall die Notwendigkeit, im Kampf gegen Drogen auch in ländlicher Umgebung wachsam zu bleiben, die auf den ersten Blick weniger vom Phänomen des Drogenhandels betroffen zu sein scheint.