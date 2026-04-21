„Die erfolgreiche Arbeit fortführen“

Von: mk

Bozen – Bei ihrer Jahresvollversammlung hat die größte Sektion des Weißen Kreuzes mit viel Dankbarkeit auf ein starkes Jahr 2025 zurückgeblickt und Neuwahlen durchgeführt. Neuer Sektionsleiter ist Thomas Röggla.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe. Unser Ziel ist es, Bewährtes zu sichern und gleichzeitig neue Impulse zu setzen – immer im Sinne der Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind“, betonte der neue Sektionsleiter Thomas Röggla. Der 33-Jährige aus Völs am Schlern bedankte sich auch bei seinem Vorgänger Alexander Weis, der die Sektion in den vergangenen vier Jahren geprägt hat.

Weis zog bei der Versammlung eine positive Bilanz: „Wir haben gemeinsam viel erreicht und wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen. Besonders der geplante Ausbau der Rettungsstelle ist ein entscheidender Schritt, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.“

Wie groß diese Anforderungen bereits heute sind, zeigen die Zahlen des Jahres 2025: Rund 49.000 Patientinnen und Patienten erhielten schnelle und kompetente Hilfe. Im Schnitt rückten die Rettungsteams 40-mal täglich aus, zusätzlich wurden über 30.000 Krankentransporte durchgeführt. Die Notfallseelsorge betreute bei 62 Einsätzen insgesamt 206 Betroffene. Auch der Nachwuchs ist stark: 55 Jugendliche engagierten sich in der Jugendgruppe und erlernten wichtige Grundlagen der Ersten Hilfe.

Die Mitgliederzahl stieg zu Beginn des Jahres 2026 auf über 7.300 – ein deutliches Zeichen des großen Vertrauens in das Weiße Kreuz.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 350 Freiwillige und 64 Angestellte in der Sektion Bozen tätig. Allein die Freiwilligen leisteten über 63.500 Stunden im Einsatz. „Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit – es ist Ausdruck einer starken Gemeinschaft und gelebter Verantwortung“, betonte Dienstleiter Paul Seebacher.

Gemeinsam mit Präsident Alexander Schmid wurden im Rahmen der Versammlung 23 Helferinnen und Helfer für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Schmid unterstrich die zentrale Rolle des Ehrenamts: „Euer Einsatz ist das Rückgrat unserer Organisation. Mit euch leisten mehr als 4.000 Freiwillige im Weißen Kreuz tagtäglich Außergewöhnliches.“

Die Geehrten

10 Jahre

Patrick Carlin

Harald Egger

Kevin Andres Galarza Rosero

Nadia Kompatscher

Udo Planer

Irene Spadon

Katharina Stocker

Abdellah Touki

Lukas van Appeldorn

Roland Weitlaner

15 Jahre

Anton Adami

Jakob Geier

Waltraud Kranebitter

Ulrich Perathoner

Guenther Pollinger

Brigitte Von Gualtieri Wenter

20 Jahre

Melanie Flora

25 Jahre

Florian Morandell

Wilhelm Pardeller

35 Jahre

Roland Ausserer

Herbert Hell

40 Jahre

Walter Unterweger

Johannes Zuech