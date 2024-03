Die Nacht schaufelt Schnee nach Südtirol – es bleibt wechselhaft

Bozen – Südtirol durchlebt derzeit einen wilden Wettermix: War es am Dienstag im Tagesverlauf noch mild und sonnig, sind am späten Nachmittag und Abend teils bedrohlich aussehende Wolken aufgezogen. Die Nacht hat dann kräftig Schnee nach Südtirol geschaufelt. Im Passeiertal war das Erwachen am Mittwoch besonders weiß.

Dort hat es mit Abstand am meisten geschneit, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Nachrcihtenplattform X, vormals Twitter, mitteilt. 60 Zentimeter Neuschnee waren es auf der Timmelsalm.

Das schneereichste Dorf ist Pfelders. Hier sind seit gestern Abend 52 Zentimeter Schnee gefallen und jetzt liegen insgesamt 116 Zentimeter – so viel wie noch nie in diesem Winter.

Auf dem Brenner sind es 25 Zentimeter Schnee. Tagsüber lassen die Niederschläge zwar nach, am Abend, werden sie dann aber wieder etwas häufiger.

Südtirols Freiwillige Feuerwehren musste erneut zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Die Bevölkerung wird aufgerufen, auf rutschige Fahrbahnen zu achten und nur mit Winterausrüstung zu fahren.

Ein Tief über Norditalien führt feuchte Luftmassen heran. Der Tag verläuft unbeständig. Es ziehen einige Regen- und Schneeschauer durch, am häufigsten im Nordosten Südtirols.

In den restlichen Landesteilen gibt es längere trockene Phasen. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1.200 Metern Höhe.

Es bleibt wechselhaft

Am Donnerstag ist es recht sonnig, morgendliche Hochnebel lösen sich auf. Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne und teils zähen Hochnebelfeldern, am freundlichen ist es voraussichtlich im Westen.

Am Samstag nehmen die Wolken überall zu. Der Sonntag verläuft trüb und im Tagesverlauf breiten sich von Süden Niederschläge aus.