Wilder Wettermix in Südtirol

Bozen – Südtirol erlebt derzeit einen wilden Wettermix: War es am Dienstag im Tagesverlauf noch mild und sonnig, sind am späten Nachmittag und Abend teils bedrohlich aussehende Wolken aufgezogen.

Es handelt sich um das nächste “Schnee-Tief”, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin bereits am Vormittag angekündigt hat. Örtlich kann es sogar wieder weiter herunterschneien – besonders im Vinschgau und auch am Brenner soll es wieder einiges an Schnee geben. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 800 Meter.

Das nächste (Schnee)-Tief ist im Anmarsch. Ab dem Abend regnet und schneit es verbreitet, mit den stärken Niederschlägen in der Nacht und morgen Früh kann es gebietsweise weiter herunterschneien, vor allem im Vinschgau. Und auch auf dem Brenner gibt's wieder einiges an Schnee. pic.twitter.com/ixihNbTIrw — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 5, 2024

Peterlin spricht von einer “winterlichen Nacht”, die zu erwarten sei. Fest steht: Es wird in den nächsten Stunden immer nasser.

Ein Frühlingstag liegt bald hinter uns, eine teils winterliche Nacht vor uns. 18° werden zur Stunde im Unterland gemessen, nun tauchen immer mehr Wolken auf. Stellenweise fallen schon erste Regentropfen, am Abend und in der Nacht immer nasser, Schneefallgrenze langsam sinkend. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 5, 2024

Am Mittwoch Regen und Schnee

In der Früh regnet und schneit es verbreitet, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 m im Westen und 800/1000 m im Osten. Am Vormittag lassen die Niederschläge nach und verlagern sich auf den Norden und Osten Südtirols, am Abend kann es wieder etwas häufiger regnen und schneien.

Es bleibt wechselhaft

Am Donnerstag scheint meist die Sonne, morgendliche Hochnebel im Pustertal lösen sich auf.

Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne und teils zähen Hochnebelfeldern, am freundlichen ist es voraussichtlich im Westen.

Am Samstag nehmen die Wolken überall zu. Der Sonntag verläuft trüb und im Tagesverlauf breiten sich von Süden Niederschläge aus.

Erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr

­

Der Bevölkerungsschutz ruft dazu auf, die Ausrüstung der Fahrzeuge und das Verhalten im Straßenverkehr den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Ab heute (5. März) Nachmittag und bis morgen Mittag gilt für die Gegend um den Brenner die Warnstufe Orange im Hinblick auf Schneefälle im Tal, berichtet der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer. Für den Westen und Osten Südtirols wird mit der Warnstufe Gelb, ebenfalls wegen Schneefalls im Tal, darauf aufmerksam gemacht, dass kleinräumige Ereignisse heftig und unvermittelt auftreten können.

20 Zentimeter Schnee auf dem Brennerpass

Am Nachmittag ziehen von Westen her immer mehr Wolken auf, und am Reschen beginnt es zu schneien. Am Abend beziehungsweise in der Nacht breiten sich die Niederschläge auf das ganze Land aus, im Vinschgau kann die Schneefallgrenze bis auf 500 Meter Meereshöhe sinken, im Osten Südtirols bewegt sie sich zwischen 800 und 1000 Meter Meereshöhe. Am meisten schneit es voraussichtlich vom Ortlergebiet über das Passeiertal bis zum Brenner, auf dem Brennerpass fallen zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee, fasst Philipp Tartarotti vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung zusammen. Am meisten Niederschläge fallen heute in der Nacht bis morgen in der Früh.

Angesichts dieser Einstufung hat das Regierungskommissariat in Abstimmung mit dem Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger eine Bewertungskonferenz für den Straßenverkehr auf der Brennerautobahn und den Hauptverkehrsadern einberufen, an der neben Meteorologen und Lawinenwarnern auch Vertreter des Regierungskommissariats und der Brennerautobahngesellschaft, der Straßenpolizei und des Landesstraßendienstes teilnahmen, um gemeinsam eventuell notwendige Maßnahmen zu treffen. Auch die Bürgermeister der Gemeinden Brenner und Sterzing, Mals und Graun wurden über die Wetterprognosen und die möglichen Auswirkungen der Schneefälle in Kenntnis gesetzt.

Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausstatten

“Da auf einigen Straßen und auf der Brennerautobahn mit schneebedeckten Fahrbahnen zu rechnen ist, rufen wir alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, die Ausrüstung ihrer Fahrzeuge und ihr Verhalten im Straßenverkehr den meteorologischen Bedingungen anzupassen”, betont Agenturdirektor Unterweger. Zudem wird dazu aufgerufen, unnötige Fahrten zu vermeiden.

Überwachung der Situation im Landeslagezentrum

Heute Abend wird das Landeslagezentrum geöffnet, wo die Entwicklung der Situation laufend monitoriert und auch Kontakt mit dem Landeswarnzentrum Tirol in Innsbruck gehalten wird. Das Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement in Innsbruck hat verfügt, dass das Nachtfahrverbot auf der Autobahn in Tirol aufrecht bleibt und ab 5.00 Uhr morgen früh die Auffahrt von Schwerfahrzeugen auf die Südspur ab Kufstein kontingentiert wird, berichtet Direktor Unterweger. Auch das Weiße Kreuz wurde bereits in Kenntnis gesetzt, die eventuell notwendige Versorgung wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Auch der Schienennetzbetreiber RFI wird über die Lage informiert und auf dem Laufenden gehalten, wurde bei der Bewertungskonferenz beschlossen.

Warnlagebericht, Wetterbericht, Verkehrsbericht

Der vom Landeswarnzentrum täglich veröffentlichte Warnlagebericht informiert über das Gefährdungspotential von Naturereignissen in Südtirol.

Informationen zur allgemeinen Wetterlage in Südtirol: wetter.provinz.bz.it.

Informationen zur Verkehrssituation auf der Seite der Landesverkehrsmeldezentrale, zum öffentlichen Personennahverkehr auf www.suedtirolmobil.info.

Prognose der Lawinengefahr und Informationen zu Schnee und Lawinen in der Euregio auf lawinen.report.