Die Zahl der Todesopfer erhöht sich auf sieben

Luttach/Innsbruck – Nach dem tragischen Verkehrsunfall in Luttach, bei dem ein 27-Jähriger betrunken am Steuer saß und in eine deutsche Reisegruppe gefahren ist, erhöht sich die Zahl der Todesopfer. Sechs Menschen waren auf der Stelle tot. Am späten Montagnachmittag ist eine weitere Verletzte gestorben.

Die Patientin, die in der Intensivabteilung in Innsbruck behandelt wurde, ist in der Klinik verstorben. Sie war mit lebensgefährlichen Verletzungen eingeliefert worden.

Der zweite Patient, der in Innsbruck behandelt wird, ist mittlerweile hingegen auf dem Weg der Besserung.

Der Zustand des Patienten in Bozen bleibt weiterhin sehr kritisch. Der Gesundheitszustand zweier weiterer Patienten ist unverändert stabil.

Die sieben Mittel- bis Leichtverletzten sind auf dem Weg der Besserung. Von den drei im Krankenhaus Brixen und vier im Krankenhaus Bruneck aufgenommenen Patienten wurden mittlerweile bereits einige entlassen bzw. stehen kurz vor der Entlassung.