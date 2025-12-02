Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diebin im Burggrafenamt überführt – harsche Kontrollen in Bozens Buslinien
Carabinieri kämpfen an mehreren Fronten

Diebin im Burggrafenamt überführt – harsche Kontrollen in Bozens Buslinien

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 07:42 Uhr
nightliner bus nahverkehr symbol nacht bozen sasa sadpexels-david-geib-3220861
pexels/david geib
Von: luk

Meran – Die Carabinieri haben in Meran eine Einbrecherin überführt. In Bozen werden hingegen die Sicherhheitskontrollen in den Stadtbussen nach diversen Vorfällen verstärkt.

Die Carabinieri von Tscherms haben eine 44-jährige Frau angezeigt, die in eine Wohnung in Marling eingedrungen sein soll. Der Bewohner, ein 56-Jähriger, hatte seine Haustür für einen kurzen Moment offen gelassen. Als er zurückkehrte, fand er seine Räumlichkeiten durchwühlt vor – das Portemonnaie mit rund 100 Euro fehlte.

Da der Eindringling keinerlei Spuren hinterlassen hatte, gestalteten sich die Ermittlungen zunächst schwierig. Mithilfe von Aufnahmen privater und öffentlicher Überwachungskameras konnten die Carabinieri schließlich eine Frau identifizieren, die zügig das Wohnhaus betreten und kurz darauf wieder verlassen hatte. Sie ist den Einsatzkräften wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt und wurde wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls angezeigt.

Währenddessen laufen in Bozen verstärkte Kontrollen der Carabinieri in den Stadtbussen. Hintergrund sind mehrere Vorfälle der vergangenen Wochen, darunter Aggressionen, Sachbeschädigungen und Belästigungen an Haltestellen und in den Bussen. Seit einigen Tagen sind die Carabinieri verstärkt auf besonders betroffenen Linien unterwegs – unter anderem auf den Linien 3, 5, 35, dem städtischen Abschnitt der Linie 201 sowie den Linien 110 und 111 zwischen Bozen und Leifers.

Die Exekutivbeamten sind sowohl an zentralen Knotenpunkten als auch direkt in den Bussen im Einsatz. Ziel der Aktion ist es, Fahrgäste und Fahrpersonal besser zu schützen, Vandalismus und Schwarzfahren einzudämmen und im Ernstfall rasch eingreifen zu können. Die Kontrollen sollen bis mindestens Ende Dezember fortgesetzt werden. In dieser Zeit nutzen erfahrungsgemäß besonders viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr.

