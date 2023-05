Dieser April war etwas zu kühl

"Frühlingserwachen" nennt Lidwina Seeber ihr Bild, das sie in der letzten April-Woche nahe der Heilig-Geist-Kirche in Kasern in der Gemeinde Prettau am Talschluss des Ahrntales festgehalten hat. (Foto: LPA)

Am kältesten war es am Morgen des 5. April in Sexten mit minus 9,8 Grad

Bozen – Die Temperaturen in den 30 Tagen des Monats April lagen unter dem langjährigen Durchschnitt, fassen die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in ihrem Rückblick zusammen.

Der vorgestern zu Ende gegangene Monat April war kühl: Im April lagen die Temperaturen um 0,5° bis ein Grad Celsius unter dem langjährigen Durchschnitt des Vergleichszeitraums 1991 bis 2020. Dies geht aus den Aufzeichnungen der Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz hervor.

Höchste und niedrigste Temperatur

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 29. April in Gargazon mit 25,6 Grad Celsius gemessen, am kältesten war es am Morgen des 5. April in Sexten mit minus 9,8 Grad.

Niederschläge

Nach den vielen zu trockenen Monaten waren die Niederschlagsmengen im April wieder ausgeglichen und nahe am Durchschnitt, berichten die Meteorologen: Nur zwischen Schlanders und Meran gab es ein leichtes Minus von zehn bis 30 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt.

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Der Mai hat mit Regen begonnen; nach den heutigen verbreiteten Regenschauern überwiegt morgen der Sonnenschein, die Temperaturen steigen an. Auch für den übermorgigen Donnerstag kündigen die Meteorologen vor allem Sonnenschein mit dem Durchzug einiger hoher Wolken an.

Täglich aktualisierte Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach können den Klimadiagrammen entnommen werden: Diese werden täglich aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen: wetter.provinz.bz.it/klimadiagramme.asp.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst insgesamt 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge – Regen, Schnee – erfasst. Die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert.

Wetterbericht online

Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol auf der Internetseite des Landes Südtirol.