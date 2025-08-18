Aktuelle Seite: Home > Chronik > Segelflieger stürzte in Tirol ab
Pilot tot

Segelflieger stürzte in Tirol ab

Montag, 18. August 2025 | 14:55 Uhr
Von: apa

Ein Segelflugzeug ist am frühen Montagnachmittag im Bereich der Gehrenspitze im Wettersteingebirge bei Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) abgestürzt. Der Pilot, der als einziger an Bord war, kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der genaue Unfallhergang bzw. die Absturzursache waren vorerst unklar.

Auch die genaue Identität des Toten war vorerst nicht bekannt. Einsatzkräfte befanden sich an Ort und Stelle.

