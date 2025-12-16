Aktuelle Seite: Home > Politik > Land und Gewerkschaften legen prioritäre Anliegen für BÜKV fest
Amhof: "Dringende Punkte getrennt verhandeln"

Land und Gewerkschaften legen prioritäre Anliegen für BÜKV fest

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 17:41 Uhr
Magdalena Amhof_Bernhard Aichner
LPA/Bernhard Aichner
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Bei einem Treffen mit den Gewerkschaftsvertretungen am 16. Dezember in Bozen haben Personallandesrätin Magdalena Amhof und die Agentur für Gewerkschaftsbeziehungen einige der vorrangig anzugehenden Neuerungen für den bereichsübergreifenden Kollektivvertrag im neuen Jahr besprochen.

“Mein Anliegen ist es, dass wir besonders dringende oder auch schnell umsetzbare Maßnahmen vorziehen und gesondert verhandeln, wie etwa den Vertrag zur vorzeitigen Auszahlung der Abfertigung an das Landespersonal. Das Pensionsamt ist bereit für die Umsetzung, aber wir benötigen dazu noch eine entsprechende Regelung im Kollektivvertrag”, stellte Amhof klar. Unter anderem soll ein Fonds zur sofortigen Auszahlung der Abfertigung bei Dienstaustritt eingerichtet werden. Starten soll die Umsetzung dieses Pilotprojektes zunächst im Rahmen der Landesverwaltung. In einem zweiten Moment soll das Vorhaben nach Möglichkeit auf weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes erweitert werden.

Gemeinsam will man auch den genauen Inflationsbezug bestimmen, der die Preisentwicklung auf Landesebene widerspiegelt. Gleichzeitig sollen die Zeitpunkte und die Fristen für die Auszahlung der Anpassungen dazu festgelegt werden. Der entsprechende Kollektivvertrag soll bis Sommer 2026 erarbeitet werden, um die Finanzierung über den Nachtragshaushalt sicherstellen zu können.

Weitere Schwerpunkte für das kommende Jahr sind die Erneuerung der Kollektivverträge für die Berufsfeuerwehr und das Forstpersonal des Landes sowie die Reallohnerhöhung und Überarbeitung der Verträge für das Lehr- und Erziehungspersonal des Landes und der Schulen staatlicher Art.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
51
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
48
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
41
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
„Die Kinder kennen kein Alphabet, die Älteste kann gerade einmal ihren Namen schreiben“
Kommentare
38
„Die Kinder kennen kein Alphabet, die Älteste kann gerade einmal ihren Namen schreiben“
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
36
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Anzeigen
Von Amsterdam nach Südtirol
Von Amsterdam nach Südtirol
Entspannt unterwegs mit dem NORTVI Handgepäckkoffer
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 