Drei Tote bei Schüssen in USA – Tatverdächtiger festgenommen

In einem Vorort der US-Metropole Philadelphia sind am Samstag drei Menschen erschossen worden. Nach Angaben von Polizei und Behörden floh der mutmaßliche Täter anschließend in einem gestohlenen Auto und verbarrikadierte sich in einem Haus im benachbarten Bundesstaat New Jersey. Nach mehreren Stunden gab er schließlich auf und konnte festgenommen werden. Das Tatmotiv war zunächst unklar.

Der 26-jährige Tatverdächtige, der offenbar keinen festen Wohnsitz hat, soll am Samstagmorgen mit einem gestohlenen Auto von Trenton ins 65 Kilometer entfernte Levittown im US-Bundesstaat Pennsylvania gefahren sein. In dem nördlichen Vorort von Philadelphia soll er in zwei Häusern insgesamt drei Menschen getötet haben.

Nach Angaben der Staatsanwältin Jennifer Schorn soll er zunächst seine 52-jährige Stiefmutter und seine 13-jährige Schwester getötet haben. Drei weitere Menschen hätten sich vor ihm verstecken können, “als er durch das Haus ging und nach ihnen suchte”.

Anschließend habe er sich gewaltsam Zutritt zu einem anderen Haus verschafft, wo er eine 25 Jahre alte Frau getötet habe, “mit der er zwei Kinder hat”, sagte Schorn. Die Mutter der Frau habe er mit seinem Sturmgewehr geschlagen und verletzt. Dann habe er auf dem Parkplatz eines Discounters einem 44-jährigen Mann sein Auto abgenommen und sei von dort über die Grenze nach Trenton in New Jersey gefahren.

Dort verschanzte sich der 26-Jährige in einem Haus. Laut Polizei konnten die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht werden, ohne dass jemand verletzt wurde. Auch Spezialeinheiten der US-Bundespolizei waren im Einsatz.

Der 26-Jährige habe sich “friedlich ergeben”, sagte die Polizeisprecherin Lisette Rios der Nachrichtenagentur AFP. Er sei “unverletzt festgenommen” worden. Er sei außerhalb des von zahlreichen Spezialeinsatzkräften der Polizei umstellten Hauses angetroffen worden, sagte der Polizist Steve Wilson.

Weder die Polizei noch die Justiz machten zunächst Angaben zu einem möglichen Tatmotiv.

Die Behörden von Falls Township, zu dem Levittown gehört, hatten die Bewohner zunächst aufgerufen, zuhause zu bleiben. Die Warnung wurde drei Stunden später aufgehoben. Der Sheriff von Falls Township, Nelson Whitney, sagte, der Tatverdächtige habe vermutlich ein Sturmgewehr und sei “extrem gefährlich”.

Gewalt durch Waffen hat in den USA ein verheerendes Ausmaß. Schusswaffen sind dort leicht erhältlich und massenhaft im Umlauf. Regelmäßig erschüttern Attacken mit vielen Opfern das Land – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei großen Veranstaltungen. Aber auch private Auseinandersetzungen, Polizeikontrollen, Streitigkeiten zwischen Kriminellen oder Gangs enden weit häufiger als in anderen Ländern tödlich, weil viele Menschen in den USA Waffen bei sich tragen.