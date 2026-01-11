Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drei Verletzte nach Lawinenabgängen in Tirol
Nach einem Lawinenabgang in Tirol war eine Suchaktion im Gange

Drei Verletzte nach Lawinenabgängen in Tirol

Sonntag, 11. Januar 2026 | 17:00 Uhr
Nach einem Lawinenabgang in Tirol war eine Suchaktion im Gange
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

In Tirol haben sich am Sonntag mehrere Lawinenabgänge ereignet. Eine Skitourengeherin wurde am Nachmittag am Weerberg (Bezirk Schwaz) nordseitig unterhalb des Wetterkreuzes von einer Lawine erfasst und verschüttet. Als sie schließlich gefunden wurde – sie hatte kein Lawinensuchgerät bei sich – befand sie sich in kritischem Zustand, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Bei zwei weiteren Ereignissen in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) gab es zwei Verletzte.

In St. Anton lösten sich zuerst im Bereich Gampen die Schneemassen, die laut Leitstelle auch die Piste erreicht haben sollen. Zeugen berichteten von vier bis fünf Skifahrern, die in dem Bereich gewesen sein sollen. Bis zum frühen Nachmittag wurde indes nur eine Person mit einer Armverletzung ins Spital geflogen, weitere Verschüttete gab es nicht. Gegen Mittag ereignete sich schließlich der zweite Lawinenabgang im Arlberggebiet. Am Galzig wurde eine Person durch eine Lawine leicht verletzt, jedoch nicht verschüttet. Im Bereich der Rofanspitze im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein) wurde ein Wintersportler zwar verschüttet, er überstand den Lawinenabgang aber unverletzt.

Der Leitstelle wurden Sonntagvormittag weitere Lawinenabgänge gemeldet. Dabei wurden jedoch keine Personen unter dem Schnee vermutet.

Große Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

Am Sonntag wurde vom Lawinenwarndienst für Teile Tirols und Vorarlbergs – darunter auch die Arlbergregion – die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgegeben. Es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala, also “große Gefahr”. Wintersportlerinnen und -sportler wurden im freien Gelände zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
44
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
34
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Kommentare
30
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 