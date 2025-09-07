Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenbande in Wien mit 4,9 Kilo Kokain erwischt
Kokain, aber kiloweise, wurde Anfang August in Wien beschlagnahmt

Drogenbande in Wien mit 4,9 Kilo Kokain erwischt

Sonntag, 07. September 2025 | 06:24 Uhr
Kokain, aber kiloweise, wurde Anfang August in Wien beschlagnahmt
APA/APA/THEMENBILD/Guenter R. Artinger
Schriftgröße

Von: apa

Die Polizei hat Anfang August bei einem Schlag gegen eine österreichisch-serbische Drogendealerbande fast fünf Kilo Kokain, drei Kilo Cannabisharz und 153.755 Euro in bar sichergestellt. Laut einer Aussendung des Innenministeriums vom Sonntag nahmen die Ermittler im Rahmen der vom Bundeskriminalamt initiierten sogenannten Operation PLANTA II TAKESHI vier Verdächtige im Alter von 23 bis 38 Jahren fest.

Der Zugriff erfolgte koordiniert am 1. August in Wien. Festgenommen wurden ein mutmaßlicher Bunkerhalter, ein Geldkurier sowie zwei Großabnehmer von Kokain. Bei ihnen handelt es sich um zwei serbische sowie einen österreichischen und einen bosnischen Staatsangehörigen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt laut Innenministerium bei rund 560.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten außerdem eine Faustfeuerwaffe und 14 Mobiltelefone.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wies auf die Bedeutung der länderübergreifenden Zusammenarbeit hin: “Im Kampf gegen die Drogenkriminalität und für die Sicherheit der Bevölkerung arbeitet unser Bundeskriminalamt mit aller Konsequenz. Neben hoher Kompetenz bei den kriminalistischen Ermittlungen ist vor allem die länderübergreifende Zusammenarbeit ein entscheidender Faktor.” Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, kommentierte: “Mit der Operation PLANTA II TAKESHI ist es gelungen, eine hochprofessionell agierende Tätergruppe aus dem Verkehr zu ziehen. Damit setzen wir ein klares Zeichen: Organisierte Kriminalität hat in Österreich keinen Platz.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
114
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
87
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
83
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 