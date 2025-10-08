Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenhandel mitten auf den Talferwiesen
Nahe einer Schule bot er Koks und Haschisch an

Drogenhandel mitten auf den Talferwiesen

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 17:27 Uhr
Bozen – Mitten auf den Talferwiesen, unweit eines Schulgeländes, hat die Stadtpolizei Bozen am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer aus Tunesien auf frischer Tat ertappt. Der junge Mann, der keinen festen Wohnsitz hat und den Behörden bereits bekannt ist, wurde nach einer längeren Observation von den Beamten gestellt.

Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte 12,32 Gramm Kokain, 1,43 Gramm Haschisch sowie 50 Euro Bargeld – mutmaßlich aus dem Drogenverkauf. Die Substanzen wurden beschlagnahmt, der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Die Stadtpolizei betont, dass der Kampf gegen den Drogenhandel – besonders in der Nähe von Schulen – weiterhin oberste Priorität hat. Die Kontrollen in den sensiblen Bereichen rund um die Talfer sollen konsequent fortgesetzt werden.

Bezirk: Bozen

