Ehemalige Brotfabrik in Niederösterreich in Flammen

Großeinsatz am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke

Am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke in Schwechat ist in der Nacht auf Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.00 Uhr alarmiert, berichtete die Feuerwehr Schwechat. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Bei dem Industrieobjekt brannte es bereits vor 13 Monaten, im März 2023.

Das Feuer war in einem leer stehenden Gebäude ausgebrochen, das an jenes Objekt grenzt, das im Vorjahr gebrannt hat. Neben den Feuerwehren aus der Region unterstützten auch die Berufsfeuerwehr Wien sowie die Betriebsfeuerwehr der Brauerei Schwechat die Brandbekämpfung. Unter anderem musste eine 600 Meter lange Zubringleitung aus dem Schwechat-Fluss errichtet werden. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes am Gebäude konnte dadurch verhindert werden.

Mit einem Hubrettungsfahrzeug und zwei Drehleiterfahrzeugen wurde außerdem das Dach geöffnet, um gezielt mittels Schaummittel löschen zu können, hieß es in der Aussendung. Insgesamt dauerte der Einsatz für die sechs angerückten Feuerwehren mit 144 Mitgliedern acht Stunden. Sonntagmittag werden die Kräfte das Brandobjekt ein weiteres Mal kontrollieren.