Ein Schwerverletzter bei Unfall in Bozen

Von: mk

Bozen – Ein schwerer Unfall hat sich am späten Montagvormittag in der Bozner Freiheitsstraße zugetragen. Ersten Informationen zufolge ist eine Person von einem Pkw angefahren worden.

Im Einsatz standen die Ortspolizei, die Feuerwehr und Sanitäter des Roten Kreuzes, die sich um die Erstversorgung kümmerten. Im Anschluss wurde der Schwerverletzte ins Bozner Krankenhaus eingeliefert, wie Alto Adige online berichtet.

Die Ortspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verzögerungen im Stadtverkehr.