Ein Toter bei Waldbränden im Norden von Madrid

Von: APA/Reuters/dpa

Bei Waldbränden im Norden von Madrid ist nach Angaben der Behörden ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann habe 98-prozentige Verbrennungen erlitten, teilte die Stadtverwaltung von Madrid am Dienstag mit. Er sei noch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden und dort verstorben. Wie die Behörden weiter erklärten, mussten wegen der sich rasch ausbreitenden Flammen 180 Menschen aus der betroffenen Region in Sicherheit gebracht werden.

Rund tausend Hektar Land wurden verwüstet. Während der Brand nördlich von Madrid inzwischen unter Kontrolle gebracht wurde, kämpften Einsatzkräfte weiter gegen Brände in León, Zamora, Ourense und Cádiz, wo am Montag in der Nähe des auch bei deutschen Touristen beliebten Ferienorts Tarifa im Süden Spaniens mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Einige von ihnen konnten am Dienstag in ihre Häuser zurückkehren, wie die Verwaltung der Provinz Cádiz mitteilte.

Auch im Nordwesten Spaniens brennt es weiter

In der Provinz León im Nordwesten mussten mehr als 3.000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert werden, wie die Zeitung “El Diario” berichtete. Die Brände konnten bisher nicht alle unter Kontrolle gebracht werden.

Die derzeitige Hitzewelle in Spanien ist ungebrochen. Der Wetterdienst Aemet hat in einigen Regionen Temperaturen von 44 Grad Celsius vorhergesagt.

Auch großflächige Brände in der Türkei

Auch aus der Türkei wurden in den vergangenen Tagen großflächige Brände gemeldet. So wütete in der Provinz Canakkale im Nordwesten der Türkei am Dienstag ein Großbrand bereits den zweiten Tag in Folge. Sieben Flugzeuge und sechs Helikopter seien im Einsatz, teilte der Gouverneur von Canakkale, Omer Toraman, mit. Eine unmittelbare Gefahr für Wohngebiete bestehe jedoch nicht. Hunderte Anrainer wurden aber vorsorglich in Sicherheit gebracht. Am Montag war wegen der Brände der Flughafen von Canakkale vorübergehend geschlossen worden. Dies galt auch für die Dardanellen-Meerenge. Der Seeweg verbindet bei Canakkale das Ägäische Meer mit dem Marmarameer.

Andernorts in der Türkei seien Brände inzwischen vollständig unter Kontrolle, erklärte Landwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli. Dies sei der Fall in den Provinzen Edirne im Norden an der Grenze zu Bulgarien und Hatay im Süden im Grenzgebiet zu Syrien. In der westlichen Provinz Manisa dauerten die Löscharbeiten noch an.

Hitzewelle ungebrochen

Die derzeitige Hitzewelle ist ungebrochen. Spaniens Wetterdienst Aemet hat in einigen Regionen Temperaturen von 44 Grad Celsius vorhergesagt. Klimaforscher gehen davon aus, dass künftig die Sommer in der Mittelmeerregion heißer und trockener als bisher ausfallen werden und damit das Risiko für Waldbrände steigen wird. Wenn die Brände erst einmal ausgebrochen sind, können sie sich aufgrund der trockenen Vegetation und starker Winde schnell ausbreiten und außer Kontrolle geraten.