Ein Toter und 20 Vermisste bei Hauseinsturz auf Philippinen

Von: APA/dpa

Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes auf den Philippinen ist mindestens ein Mensch getötet worden. Der 65-jährige Gast eines angrenzenden Hotels wurde am Sonntag tot aus den Trümmern geborgen, wie die Behörden mitteilten. 20 weitere Menschen wurden vermisst. Aus dem Schuttberg waren Schreie zu hören, wie eine Sprecherin der Rettungskräfte sagte. Die Rettungsarbeiten liefen auf Hochtouren. 26 Menschen wurden lebend aus den Trümmern gerettet.

Den Behörden zufolge war in der Stadt Angeles City rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila am frühen Sonntagmorgen der Rohbau eines neunstöckigen Gebäudes eingestürzt. Ein angrenzendes Hotel wurde bei dem Einsturz beschädigt.

Bei den Vermissten handelte es sich um Arbeiter, die auf der Baustelle beschäftigt waren und zum Zeitpunkt des Einsturzes gegen 03.00 Uhr morgens in dem Rohbau schliefen, wie Bürgermeister Carmelo Lazatin berichtete. Wie Feuerwehrchef Rico Kwan Tiu sagte, hatte der Hotelgast zunächst noch per Handy mit den Rettungskräften kommuniziert, während er unter einer eingestürzten Wand des Hotels eingeklemmt war. “Leider war er bereits tot, als wir ihn jetzt gefunden haben”, fügte er hinzu. Die Suche nach weiteren Überlebenden werde fortgesetzt: “Da sind noch Leute am Leben. Ich bin mir sicher”, sagte Kwan Tiu. Die Unglücksursache war zunächst unklar. An dem Rohbau war bereits seit mehr als zwei Jahren gearbeitet worden.