Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Gasunfall in Mödling

Mittwoch, 13. August 2025 | 12:24 Uhr
Von: apa

Bei Arbeiten in einer Baugrube am Mittwochvormittag in Mödling ist Gas ausgetreten. Ein Mann starb an der Unfallstelle. Ein zweiter Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen von einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtete Polizeisprecher Johann Baumschlager. “Die Untersuchungen zum Unfallhergang laufen bereits auf Hochtouren”, teilte die Wiener Netze GmbH mit.

Zu dem Arbeitsunfall kam es gegen 9.00 Uhr auf einer Tagesbaustelle im Gasnetz der Wiener Netze, hieß es vonseiten des Unternehmens. Umliegende Häuser seien in Folge vorübergehend evakuiert worden, sagte Baumschlager. “Mittlerweile besteht keine Gefahr für die Bevölkerung mehr”, betonte der Sprecher. Die Wiener Netze zeigten sich “bestürzt” über den Unfall: “Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.”

