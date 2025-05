Einblicke in den Alltag an der Schweizer Grenze

Von: luk

Taufers im Münstertal – Wie kontrolliert man den Warenverkehr an einer EU-Außengrenze? Woran erkennt man Schmuggelware? Und wie arbeiten Zoll und Finanzpolizei zusammen? Diese und viele weitere Fragen konnten kürzlich die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse des Wirtschaftlichen Fachoberschulzentrums (WFO OSZ) Schlanders direkt an die Fachleute stellen, und zwar dort, wo die Theorie auf die harte Realität trifft: an der Italienisch-Schweizer Grenze in Taufers im Münstertal.

Im Rahmen einer spannenden Bildungsinitiative besuchte die Klasse die dortige operative Zollstelle und traf auf die Beamtinnen und Beamten, die täglich am Grenzübergang zur Schweiz im Einsatz sind. Begleitet wurden sie dabei auch von den uniformierten Beamten der Finanzpolizei (Guardia di Finanza).

Nach der Begrüßung durch den Gebietsleiter der Zollagentur für Trentino-Südtirol, Stefano Girardello, bot Maria Magdalena Kaserer, Leiterin der lokalen Zollstelle, gemeinsam mit Kollegin Sabrina Curreli, einen umfassenden Einblick in die Welt der Zollkontrollen. Die Schüler erfuhren aus erster Hand, wie Personenkontrollen ablaufen, wie Geldbewegungen über die Grenze überwacht werden und welche Strategien im Kampf gegen Schmuggel und illegale Einfuhren zum Einsatz kommen.

Besondere Aufmerksamkeit galt der Zusammenarbeit zwischen der Finanzpolizei und dem Zoll. Andrea Partexano, Kommandant der Finanzpolizei in Taufers, schilderte eindrucksvoll gemeinsame Einsätze – darunter jüngste Erfolge bei der Aufdeckung illegaler Wareneinfuhren. Seit Jahresbeginn wurden am Grenzübergang Taufers 54 Verwaltungsstrafen wegen Zollvergehen verhängt und 20 Warenbeschlagnahmungen durchgeführt. Beschlagnahmt wurden unter anderem hochprozentiger Alkohol, Luxusuhren, E-Zigarettenflüssigkeiten sowie Markenbekleidung und Accessoires, meist aus dem nahegelegenen zollfreien Livigno, deren Einfuhr in die EU ohne Deklaration verboten ist.

Diese erfolgreichen Maßnahmen seien, so die Exekutivbeamten, das Resultat einer verstärkten strategischen Kooperation zwischen den beiden Behörden, die 2024 durch ein nationales Abkommen weiter formalisiert wurde.

Die Schüler zeigten sich beeindruckt vom komplexen Zusammenspiel der Akteure an der Grenze und nutzten die Gelegenheit, um mit interessierten Fragen zur Arbeit von Zoll und Finanzpolizei die Diskussion zu beleben. Für viele war es ein Blick hinter die Kulissen eines Berufsfelds, das sonst meist im Verborgenen agiert, aber eine Schlüsselrolle beim Schutz der wirtschaftlichen Ordnung Europas spielt.