Anzeigen, Festnahmen und Abschiebungen

Einbrecherbande in Bozen entlarvt

Samstag, 24. Januar 2026 | 17:09 Uhr
Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat mehrere Einbruchsdiebstähle aufgeklärt, die sich in den Monaten Dezember und Jänner in Bozen ereignet haben. Wie die Quästur mitteilt, konnten im Rahmen gezielter Kontrollen und gemeinsamer Ermittlungen die mutmaßlichen Täter ausgeforscht werden.

Insgesamt wurden sieben Personen bei der Justiz angezeigt. Ihnen werden acht Einbrüche zur Last gelegt, darunter auch versuchte Taten. Einige der Verdächtigen, ausländische Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltsstatus, wurden entweder festgenommen oder in Abschiebezentren überstellt. Ein italienischer Staatsbürger wurde wegen weiterer im Zuge der Ermittlungen bekannt gewordener Straftaten verhaftet.

Zudem wurden in der Nacht auf Samstag zwei italienische Staatsbürger im Neubruchweg kontrolliert. Einer von ihnen hatte Schraubenzieher und Pfefferspray bei sich und wurde wegen unerlaubten Führens von Gegenständen, die als Waffen geeignet sind, angezeigt. Bereits am Nachmittag war ein kosovarischer Staatsbürger als mutmaßlicher Täter eines versuchten Einbruchs in ein Geschäft in der Piavestraße angezeigt worden.

Parallel zu diesen Operationen kontrollierten Einsatzkräfte von Polizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und Militär unter anderem am Obst- und Mazziniplatz sowie an anderen einschlägigen Orte in der Südtiroler Landeshauptstadt. Allein am gestrigen Tag wurden über 300 Personen identifiziert und zahlreiche Lokale überprüft.

Bezirk: Bozen

