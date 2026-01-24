Aktuelle Seite: Home > Chronik > Horror-Busfahrt in Brixen
Brunecker rastet aus

Horror-Busfahrt in Brixen

Samstag, 24. Januar 2026 | 09:43 Uhr
Von: luk

Brixen – Eine nächtliche Busfahrt ist in Brixen vor wenigen Tagen zu einer Situation voller Angst geworden. In einem Linienbus der Strecke 401 bedrohte ein 36-jähriger Mann Fahrgäste und Personal. Die Carabinieri beendeten den Vorfall mit einer Festnahme.

Der in Bruneck wohnhafte Mann befand sich laut Carabinieri in einem stark veränderten psychophysischen Zustand. An Bord des Busses soll er mit einer leeren Glasflasche hantiert und dabei Mitfahrende sowie das Bordpersonal bedroht haben. Die alarmierten Carabinieri Brixen rückten gemeinsam mit Kollegen der Station Vintl aus.

Beim Einschreiten leistete der Unruhestifter heftigen Widerstand und ging mit Tritten und Schlägen auf die Exekutivbeamten los. Um eine weitere Eskalation zu verhindern und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, setzten die Ordnungshüter Pfefferspray ein. Anschließend wurde der Mann fixiert und zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus von Brixen gebracht.

Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Carabinieri der Station Vintl leicht verletzt. Der Festgenommene, gegen den seit 2021 bereits ein Annäherungsverbot gegenüber seiner Mutter besteht, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Sicherheitszelle der Carabinieri in Bozen überstellt. Ihm wird Widerstand und Gewalt gegen Amtsträger vorgeworfen.

