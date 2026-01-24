Südtirol ist bereit für Olympia

Von: luk

Bozen – Zu seiner letzten Sitzung vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele 2026 hat sich vor Kurzem das Olympische Landeskoordinierungskomitee getroffen. Dabei gaben die unterschiedlichen Bereiche einen Überblick über den Stand der Vorbereitungsarbeiten.

Martin Vallazza, Direktor des Ressort Infrastruktur und Mobilität, erklärte, dass man sich auf die Eröffnung der Pustertaler Bahnlinie am 27. Jänner freue, die ein wesentlicher Bestandteil des Mobilitätskonzept für Antholz sei. „Wir empfehlen natürlich eine umweltfreundliche Anreise und setzen diesbezüglich wie beim Weltcup und den Weltmeisterschaften auf den Zug und im Anschluss das Shuttlesystem. Hier raten wir, ausreichend Zeit einzuplanen – denn vom Bahnhof Olang, bis ins Biathlonstadion benötigt man rund eineinhalb Stunden. Besucherinnen und Besucher der Wettkämpfe, die mit dem Auto anreisen, brauchen keinen Carpass. Es genügt, das Eintrittsticket vorzuzeigen, um dann bis zu einem der ausgewiesenen Parkplätze im Antholzertal fahren zu dürfen“, sagte der Ressortdirektor.

Bereit ist auch der Zivilschutz: “Unser Basislager und Versorgungspunkt für die Einsatzkräfte beim Bauhof der Wildbachverbauung in Rasen Antholz sowie das Lagezentrum sind eingerichtet. Auch die Poliklinik am Eingang des Antholzertals ist bereit und wird wichtige Versorgungsdienste übernehmen”, informierte Klaus Unterweger, Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz. Sämtliche Risikoanalysen seien abgeschlossen. “Die Abläufe sowie die Kommunikation zwischen den Einsatzorganisationen, den Ordnungskräften und der Stiftung MiCo2026 sind abgestimmt, wobei die Anzahl der anwesenden Ordnungskräfte um fast 650 Einheiten erhöht werden wird”, erklärte Unterweger.

Erika Pallhuber, Generalsekretärin des Biathlon Weltcup Komitees und direkt in die Organisation vor Ort eingebaut, gab einen kurzen Einblick über den Ist-Zustand in der olympischen Wettkampfstätte: “Der Aufbau der temporären Strukturen ist abgeschlossen. Aktuell wird die Südtirol Arena olympiafit gemacht, was den Look angeht.” Nun treffen immer mehr Mitarbeitende ein, es sei gelungen, bei der Verpflegung der Mitarbeitenden, aller anderen Stakeholder und Gäste die Südtirol-Produkte prominent platzieren zu können, berichtete Pallhuber.

Gesprochen wurde zudem über die Rahmenveranstaltungen, wie das Public Viewing in Bozen, Bruneck und Antholz, die Veranstaltungen rund um den Fackellauf durch Südtirol und die Olympia-Show ON FIRE am 30. Jänner in der Bozner Stadthalle. Restkarten für die Show, ebenso für unterschiedliche Bewerbe der Winterspiele sind noch verfügbar. Infos dazu gibt es online unter https://mailandcortina2026.provinz.bz.it/.