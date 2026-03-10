Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft
Gericht argumentiert unter anderem mit Wiederholungsgefahr

Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft

Dienstag, 10. März 2026 | 14:14 Uhr
Gericht argumentiert unter anderem mit Wiederholungsgefahr
APA/APA/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin bleibt während des Prozesses gegen ihn in Untersuchungshaft. Marius Borg Høibys Antrag auf Freilassung wurde abgelehnt, wie das zuständige Gericht in Oslo am Dienstag mitteilte. “Das Gericht verweist auf die Schwere und den Umfang des Falls sowie die hohe Wiederholungsgefahr”, hieß es. Diese Gefahr sei nicht mehr gegeben, hatte die Anwältin des norwegischen “Bonusprinzen” zuvor argumentiert.

Mitten in dem Vergewaltigungsprozess hatte Høiby zuvor die Freilassung beantragt. Der 29-Jährige war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Frau ist eines der mutmaßlichen Opfer in dem Verfahren. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ausgelöst. In der Beziehung zu der Frau soll Høiby mehrfach gewalttätig geworden sein. Trotzdem hatten sich die beiden bis kurz vor Prozessbeginn regelmäßig gesehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
37
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
35
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Kommentare
28
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Dachverband: “Rodung des Auwaldes in Brixen ist ein Frevel”
Kommentare
25
Dachverband: “Rodung des Auwaldes in Brixen ist ein Frevel”
Mojtaba Khamenei neuer Oberster Führer des Iran
Kommentare
23
Mojtaba Khamenei neuer Oberster Führer des Iran
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 