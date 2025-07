Einbrecherin in Kaltern überführt

Von: mk

Kaltern – Gleich zwei Einbruchsversuche in Wohnhäuser konnten in den vergangenen Tagen in Kaltern vereitelt werden. Nachdem die Bewohner Alarm geschlagen hatten, konnte durch das rasche Eingreifen der Carabinieri von Kaltern eine Frau aus dem Meraner Raum identifiziert und angezeigt werden.

Zunächst soll die Frau versucht haben, in Oberplanitzing in ein Wohnhaus einzudringen. Nachdem es ihr nicht geglückt war, ihr Vorhaben umzusetzen, entfernte sie sich umgehend vom Tatort. Während die Carabinieri die Umgebung kontrollierten, ging die Meldung über einen zweiten Einbruchsversuch ein.

Das zügige Eingreifen der Carabinieri ermöglichte es, die Frau, deren Identität bereits bekannt war, abzufangen. Sie wurde wegen versuchten Wohnungseinbruch angezeigt. Es wird nun geprüft, ob zusätzlich ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Kaltern verhängt wird.