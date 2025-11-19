Eindringling sorgt in St. Andrä für Verunsicherung

Von: luk

Bozen/Brixen – Dank aufmerksamer Anwohner ist die Staatspolizei in St. Andrä bei Brixen am Dienstag einem mutmaßlichen Eindringling auf die Spur gekommen. Mehrere Bürger meldeten, dass ein Mann wiederholt versucht habe, die Eingangstür eines derzeit geschlossenen Beherbergungsbetriebs gewaltsam zu öffnen.

Sofort rückten sowohl die Streifen der Staatspolizei aus: Während der Fahndung blieb ein Anwohner telefonisch in Kontakt mit den Einsatzkräften und gab fortlaufend Hinweise zur Fluchtrichtung des Mannes. Nur wenige Minuten später gelang es den Exekutivbeamten, den Verdächtigen zu Fuß zu stellen – just in dem Moment, als er aus dem Eingangsbereich eines weiteren Beherbergungsbetriebs trat.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 70-jährigen Italiener, der nicht in Südtirol wohnhaft ist und bereits zahlreiche polizeiliche Vorstrafen wegen Vermögens- und Gewaltdelikten aufweist. Eine schlüssige Erklärung für seine Anwesenheit im Ort oder seine verdächtigen Handlungen konnte er nicht liefern. Videoaufnahmen aus Überwachungskameras bestätigten zudem das Verhalten, das die Anwohner zuvor beobachtet hatten. Nach den üblichen Formalitäten wurde der Mann angezeigt

Die Staatspolizei betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung schneller Hinweise aus der Bevölkerung: Sie seien entscheidend, um Straftaten sowohl zu verhindern als auch aufzuklären.