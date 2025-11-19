Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Jannik Sinner bei 72 Prozent…
Befragung zum bekanntesten Südtiroler

Jannik Sinner bei 72 Prozent…

Mittwoch, 19. November 2025 | 07:17 Uhr
Sinner hat in Turin noch keinen Satz abgegeben
APA/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO
Von: luk

Bozen – Die Leserbefragung der vergangenen Woche liefert ein klares Ergebnis: Unter drei der bekanntesten Persönlichkeiten Südtirols – dem Tennischampion Jannik Sinner, dem Moderator Markus Lanz und dem Extrembergsteiger Reinhold Messner – gibt es einen deutlichen Favoriten. Über 7.000 Stimmen sind eingegangen, und sie zeichnen ein eindeutiges Bild.

Jannik Sinner dominiert mit 72 Prozent der Stimmen und wird damit von den Teilnehmern klar als derzeit bekanntester Südtiroler gesehen. Reinhold Messner, seit Jahrzehnten eine der prägendsten Stimmen des Landes, folgt mit 23 Prozent auf Platz zwei. Markus Lanz erreicht fünf Prozent und komplettiert damit das Spitzen-Trio.

Damit steht fest: Wenn es um internationale Strahlkraft geht, führt aktuell kein Weg an Sinner vorbei.

Im Kommentarbereich wurde auch über die getroffene Auswahl diskutiert. @neidhassmissgunst meint dazu: “Würde mal sagen:  Sinner, Messner, Ötzi. Im deutschsprachigen Raum noch mehrere andere wie Markus Lanz, Norbert Rier, auch Philipp Burger…Man darf auch nicht so manchen vergessen, wie Luis Trenker oder Max Valier.  Vielleicht nicht in der Masse bekannt aber trotzdem monumental in die Geschichte eingegangen.”

Für @nixischfix steht hingegen eine andere Persönlichkeit ganz oben: “Luis von Ulten, die Welt brauch mehr zum Lachen.”

@Dolomiticus schreibt: “Sinner ist DER Weltstar. Messner ist immer noch eine Größe weltweit. Lanz ist vor allem in Deutschland und Österreich bekannt, jedoch keine internationale Größe. Früher haben alle geglaubt, der Durnwalder ist es…”

Danke fürs Mitmachen. Die nächste Abstimmung ist schon online!

Bezirk: Bozen

© 2025 First Avenue GmbH
 