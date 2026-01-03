Neues Jahr, neue Steuern

Von: luk

Rom – Das Jahr 2026 beginnt für viele italienische Haushalte mit finanziellen Belastungen. Nach den Feiertagen sorgt eine Reihe neuer Steuern und Gebühren für höhere Kosten bei alltäglichen Ausgaben. Der Verbraucherverband Codacons warnt vor einer „Welle von Erhöhungen“, die Familien und Wirtschaft gleichermaßen treffen könnten.

Teurer Tanken und Reisen

Zu den ersten Maßnahmen zählt die Anhebung der Dieselsteuer um 4,05 Cent pro Liter. Das sorgt nicht nur an der Zapfsäule für steigende Preise, sondern wirkt sich auch auf Transport und Logistik aus – mit möglichen Folgen für die Inflation und die Lebenshaltungskosten insgesamt.

Auch Autofahrer zahlen mehr auf Italiens Straßen: Die Autobahngebühren steigen im Schnitt um 1,5 Prozent, auf einigen Strecken wie der Salerno-Pompei-Neapel sogar deutlich mehr.

Hinzu kommen höhere Versicherungsprämien. Seit Jahresbeginn gilt für die Autoversicherung eine erhöhte Steuer auf die Zusatzrisiken- und -garantien „Fahrerunfall“ und „Abschleppdienst“: Statt 2,5 liegt sie nun bei 12,5 Prozent. Die Auto-Haftpflichtversicherung – also die Basis, die jeder Autofahrer benötigt – bleibt hingegen unangetastet.

Höhere Preise für Raucher und Online-Shopper

Zigaretten kosten im Schnitt 15 Cent mehr pro Packung – ein erster Schritt einer geplanten Erhöhung um bis zu 40 Cent bis 2028. Auch Tabakprodukte zum Erhitzen und E-Zigaretten sind betroffen.

Darüber hinaus wurde eine neue Abgabe auf Pakete aus Nicht-EU-Ländern eingeführt: Für Sendungen mit einem Warenwert unter 150 Euro fällt nun eine Gebühr von zwei Euro an. Diese Maßnahme betrifft vor allem Online-Einkäufe über asiatische Plattformen und könnte die Preise im E-Commerce ansteigen lassen.

Sorge um Konsum und Wirtschaft

Laut Codacons ist die Summe dieser Maßnahmen “ein harter Schlag für die Haushalte”, deren Budget bereits durch Preissteigerungen im Jahr 2025 belastet wurde. Die Organisation warnt, dass die neue Steuerlast den Binnenkonsum weiter schwächen und die wirtschaftliche Erholung Italiens bremsen könnte.