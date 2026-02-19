Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026

Das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) präsentiert eine Auswahl preisgekrönter Outdoor-Kurzfilme aus dem internationalen Raum. - Foto: © Cineplexx

Von: First Avenue

Am Mittwoch, 25.02. um 20 Uhr im Cineplexx Bozen sowie am Donnerstag, 26.02. um 20 Uhr im Cineplexx Algo stehen besondere Festivalvorführungen auf dem Programm.

Das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) präsentiert eine Auswahl preisgekrönter Outdoor-Kurzfilme aus dem internationalen Raum. Gezeigt werden Filme über Klettern, Skifahren, Mountainbiken, Highlinen, Gleitschirmfliegen und Surfen – mal ernst, mal humorvoll, mal persönlich oder dokumentarisch. Aber immer: leidenschaftlich.

Ob absolute Superstars der Szene wie Jakob Schubert und Adam Ondra, zwei der weltbesten Sportkletterer, oder inspirierende Newcomer: Das BOFF bringt große Emotionen und spektakuläre Bilder auf die Leinwand.

Hinter dem Festival steht Gründer und Macher Andi Prielmaier, selbst leidenschaftlicher Bergsportler und Filmemacher.

Special Guest in Bozen

Am 25. Februar ist Tamara Lunger live im Cineplexx Bozen vor Ort. Die Extremsportlerin erzählt im bewegenden Live-Interview, wie sie ihre Krise überwunden hat und ihre innere Balance wiedergefunden hat.

Diese Highlights erwarten das Publikum:

• B.I.G. – Klettern Extrem

• Walking on Clouds – Highlining

• The Patagonia of Asia – MTB-Abenteuer

• Exploring Senja – Ski-MTB-Abenteuer

• Freer.AI.de – Die ultimative App – Ski-Science-Fiction AI Story

• Strompiraten – Sail & Climb Abenteuer

• No Way! – Acrobatic Paragliding

Jetzt Tickets sichern:

– Cineplexx Bozen

– Cineplexx Algo