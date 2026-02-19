Aktuelle Seite: Home > Werbung > Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026
Die besten Outdoor-Filme des Jahres.

Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 00:01 Uhr
2024_11_09_JochenSchweizer_Slackline_WR-5669_small
Das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) präsentiert eine Auswahl preisgekrönter Outdoor-Kurzfilme aus dem internationalen Raum. - Foto: © Cineplexx
Schriftgröße

Von: First Avenue

Am Mittwoch, 25.02. um 20 Uhr im Cineplexx Bozen sowie am Donnerstag, 26.02. um 20 Uhr im Cineplexx Algo stehen besondere Festivalvorführungen auf dem Programm.

Das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) präsentiert eine Auswahl preisgekrönter Outdoor-Kurzfilme aus dem internationalen Raum. Gezeigt werden Filme über Klettern, Skifahren, Mountainbiken, Highlinen, Gleitschirmfliegen und Surfen – mal ernst, mal humorvoll, mal persönlich oder dokumentarisch. Aber immer: leidenschaftlich.

Ob absolute Superstars der Szene wie Jakob Schubert und Adam Ondra, zwei der weltbesten Sportkletterer, oder inspirierende Newcomer: Das BOFF bringt große Emotionen und spektakuläre Bilder auf die Leinwand.

Hinter dem Festival steht Gründer und Macher Andi Prielmaier, selbst leidenschaftlicher Bergsportler und Filmemacher.

Special Guest in Bozen
Am 25. Februar ist Tamara Lunger live im Cineplexx Bozen vor Ort. Die Extremsportlerin erzählt im bewegenden Live-Interview, wie sie ihre Krise überwunden hat und ihre innere Balance wiedergefunden hat.

Foto: © Cineplexx

Diese Highlights erwarten das Publikum:

• B.I.G. – Klettern Extrem
• Walking on Clouds – Highlining
• The Patagonia of Asia – MTB-Abenteuer
• Exploring Senja – Ski-MTB-Abenteuer
• Freer.AI.de – Die ultimative App – Ski-Science-Fiction AI Story
• Strompiraten – Sail & Climb Abenteuer
• No Way! – Acrobatic Paragliding

Jetzt Tickets sichern:
– Cineplexx Bozen
– Cineplexx Algo

Foto: © Cineplexx

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
103
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
64
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
46
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
38
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
29
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 