Eine Festnahme und acht Anzeigen in nur zwei Tagen

Von: Ivd

Bozen – Bei außerordentlichen Kontrollen gestern und vorgestern hat die Staatspolizei in Bozen eine Person festgenommen und acht weitere angezeigt. Die Maßnahmen waren vom Bozner Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden und konzentrierten sich insbesondere auf den Bereich rund um den Verdiplatz sowie die Theaterzone.

Wie die Quästur mitteilt, wurden die Einsätze mit zusätzlichen Streifen und gezielten Kontrollen durchgeführt. Ziel sei es gewesen, illegalen Aktivitäten – insbesondere im Zusammenhang mit Drogenhandel – vorzubeugen und die Präsenz der Sicherheitskräfte in sensiblen Bereichen zu verstärken.

Getsern wurden auf dem Verdiplatz drei tunesische Staatsbürger im Alter von 33, 36 und 39 Jahren kontrolliert. Zwei von ihnen wurden angezeigt, weil sie einer bestehenden Ausweisung aus dem Gemeindegebiet nicht nachgekommen sein sollen. Der dritte Mann wurde wegen Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot im Stadtzentrum angezeigt.

Ebenfalls angezeigt wurde ein 50-jähriger Marokkaner, der sich trotz Hausarrests außerhalb seiner Wohnung aufgehalten haben soll. Eine junge Italienerin wird wegen versuchten Ladendiebstahls in einem Geschäft im Stadtzentrum angezeigt.

Am Montag nahmen Polizeibeamte am Dominikanerplatz einen 46-jährigen Italiener fest. Gegen ihn war die Vollstreckung des Hausarrests widerrufen worden, nachdem bei einer früheren Kontrolle in seiner Wohnung eine größere Menge an Drogen gefunden worden war. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt.

Zudem wurde ein 30-jähriger Tunesier angezeigt, nachdem bei ihm rund 40 Gramm Haschisch sowie ein Klappmesser sichergestellt worden waren. Zwei weitere Personen wurden wegen Diebstahls beziehungsweise Missachtung einer Ausweisung angezeigt.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 230 Personen, 24 Fahrzeuge sowie ein Lokal, gegen das zwei Verwaltungsstrafen verhängt wurden. Laut Polizei sollen die Schwerpunktkontrollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.