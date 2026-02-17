Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis

Von: idr

Bozen – Fünf Jahre nach der Ermordung seiner Eltern tauscht Benno Neumair seine Zelle. Der 35-jährige Südtiroler, der am 4. Jänner 2021 seinen Vater Peter und seine Mutter Laura in der gemeinsamen Wohnung in Bozen mit einem Kletterseil erdrosselt und ihre Leichen anschließend in die Etsch geworfen hatte, wurde vom Gefängnis Montorio in Verona in das Gefängnis Due Palazzi in Padua verlegt.

Sein Anwalt Flavio Moccia bestätigt die Verlegung, kennt aber die genauen Hintergründe nicht: „Solche Entscheidungen trifft die Gefängnisinspektion ohne Begründungspflicht gegenüber der Verteidigung.“ Vermutlich wurde Neumair im Zuge einer Umstrukturierung des Gefängnisses Montorio verlegt, das als überfüllt und schwer zu verwalten gilt. Insgesamt wurden laut Moccia rund 20 bis 30 Häftlinge gleichzeitig versetzt.

Für den Anwalt bedeutet die Verlegung vor allem eines: mehr Aufwand. „Ich muss jetzt zweihundert Kilometer mehr fahren, um ihn zu besuchen“, sagt Moccia und verbirgt sein Bedauern kaum. Gleichzeitig beschreibt er Padua als deutlich bessere Haftbedingungen: Das Gefängnis Due Palazzi gilt als eines der modernsten Italiens, mit Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten für die Insassen.

Elternmörder als Schachlehrer

In Verona hatte Neumair zuletzt sogar als Schachlehrer andere Häftlinge unterrichtet. „Er hat sich stets gut benommen und war bei den Mitgefangenen sehr beliebt“, so der Anwalt. In Padua dürfte er künftig in den Werkstätten der Kooperative Giotto oder in einer Fahrradwerkstatt arbeiten.

Doch hinter dieser neuen Normalität könnte mehr lauern. Mitinsassen aus seiner Zeit in Verona beschreiben Neumair weiterhin als extrem von sich selbst überzeugt und ohne Demut. „Er hat sich kein bisschen verändert“, berichten einer. Von Reue fehle jede Spur. Der Zivilrechtsanwalt der Familie, Carlo Bertacchi, bringt es auf den Punkt: Ein Weg zur Wiedergutmachung setzt das Eingeständnis der eigenen Verantwortung voraus. Diese Voraussetzung sei bis heute nicht erfolgt.