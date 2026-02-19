Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Video zeigt spektakuläre Schneeräumarbeiten

Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 11:59 Uhr
Schneemauern wie Hochhäuser: Bulldozer räumen in Savoyen meterhoch verschneite Straßen frei
X/Annickandr39720
Von: idr

Bonneval-sur-Arc – In Bonneval-sur-Arc unweit der italienischen Grenze haben Schneepflüge meterhohe Schneisen in den Schnee geschlagen. Das kleine Bergdorf in Savoyen auf rund 1.800 Metern Höhe wurde von den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage regelrecht begraben. In nur sieben Tagen fielen 1,5 Meter Neuschnee.

Die Zufahrtsstraße zwischen Bonneval-sur-Arc und der Nachbargemeinde Bessans musste mit schwerem Gerät freigeräumt werden. Die dabei entstandenen Schneewände ragen teilweise höher als die Bulldozer selbst. Die Schneehöhe am Gipfel erreichte satte 250 Zentimeter, am Fuß der Pisten lagen immerhin 120 Zentimeter.

„Wir befinden uns hier auf einer Höhe zwischen 1.500 und 1.800 Metern, in einem der Gebiete der Westalpen, die am stärksten von den heftigen Schneefällen der letzten Tage betroffen sind“, erklärt Meteorologe Andrea Vuolo, der die spektakulären Videoaufnahmen auf Social Media teilte.

Ein intensiver nordwestlicher Luftstrom habe selbst in den westlichen und nördlichen Talenden des Piemonts zu erheblichen Neuschneemengen von bis zu 70 bis 90 Zentimetern geführt. Die Lawinengefahr liegt derzeit bei Stufe drei bis vier von fünf – markant bis stark. Trotzdem sind große Teile des Skigebiets geöffnet.

Die Schneemassen sind auch im benachbarten Südtirol und im Trentino spürbar. Meteorologen rechnen in den kommenden Tagen mit weiteren Schneefällen an der Westflanke der Alpen. Für Bonneval-sur-Arc könnte das bedeuten: Die Schneemauern werden noch höher, bevor der Frühling kommt.

