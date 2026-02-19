Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagring

Von: mk

Bozen – Im Bozner Stadtviertel Gries-Quirein ist der Streit um einen Parkplatz völlig aus dem Ruder gelaufen. Einer der Beteiligten soll mit einem Schlagring auf seinen Kontrahenten eingeprügelt haben.

Der Zwischenfall hat sich am Montagabend zugetragen. Passanten, Anrainer und Angestellte der Bar „Picchio“ wurden Zeugen der Eskalation.

Wie Alto Adige online berichtet, soll es zwischen zwei Männern zu dem Streit gekommen sein. Während der Auseinandersetzung hat sich einer der beiden plötzlich den Schlagring über die Finger gestreift und zugeschlagen.

Beobachter der Szene reagierten entsetzt. Die Polizei stand im Einsatz, doch dem Angreifer ist es gelungen, die Flucht zu ergreifen.

Eine Person musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.