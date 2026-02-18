Bar in Brixen für sieben Tage geschlossen

Von: Ivd

Brixen – Der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, hat die vorübergehende Schließung eines Lokals in Brixen verfügt. Das Lokal bleibt für sieben Tage geschlossen. Grundlage der Maßnahme ist Artikel 100 des Einheitstextes der Sicherheitsgesetze (T.U.L.P.S.).

Wie die Quästur mitteilt, erfolgte der Schritt auf Vorschlag des Leiters des Polizeikommissariats. Bei Kontrollen sei festgestellt worden, dass das Lokal regelmäßig von mehrfach vorbestraften Personen frequentiert worden sei.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden habe diese Situation ein potenzielles Risiko für die öffentliche Ordnung und Sicherheit dargestellt. Artikel 100 T.U.L.P.S. sieht vor, dass der Quästor die Lizenz eines öffentlichen Betriebs vorübergehend aussetzen kann, wenn dessen Tätigkeit die Begehung von Straftaten begünstigt oder die Sicherheit beeinträchtigt.

Mit der Maßnahme soll nach Angaben der Behörden ein Zeichen im Sinne der Prävention und der Wahrung der öffentlichen Sicherheit gesetzt werden.