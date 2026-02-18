Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bar in Brixen für sieben Tage geschlossen
Mehrfach Vorbestrafte wiederholt angetroffen

Bar in Brixen für sieben Tage geschlossen

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 13:59 Uhr
Bressanone
Quästur
Von: Ivd

Brixen – Der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, hat die vorübergehende Schließung eines Lokals in Brixen verfügt. Das Lokal bleibt für sieben Tage geschlossen. Grundlage der Maßnahme ist Artikel 100 des Einheitstextes der Sicherheitsgesetze (T.U.L.P.S.).

Wie die Quästur mitteilt, erfolgte der Schritt auf Vorschlag des Leiters des Polizeikommissariats. Bei Kontrollen sei festgestellt worden, dass das Lokal regelmäßig von mehrfach vorbestraften Personen frequentiert worden sei.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden habe diese Situation ein potenzielles Risiko für die öffentliche Ordnung und Sicherheit dargestellt. Artikel 100 T.U.L.P.S. sieht vor, dass der Quästor die Lizenz eines öffentlichen Betriebs vorübergehend aussetzen kann, wenn dessen Tätigkeit die Begehung von Straftaten begünstigt oder die Sicherheit beeinträchtigt.

Mit der Maßnahme soll nach Angaben der Behörden ein Zeichen im Sinne der Prävention und der Wahrung der öffentlichen Sicherheit gesetzt werden.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

