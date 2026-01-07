Eine Tote bei Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf

Von: apa

Bei einem Brand in Wien-Floridsdorf ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers war noch unklar, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Auch zur Brandursache wurde noch ermittelt. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.00 Uhr von einem Hausbewohner in die Skraupstraße alarmiert worden. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand in der Wohnung im zweiten Stock und fand dabei die leblose Person. Die Frau verstarb noch an Ort und Stelle.

Die Sondereinsatzgruppe der Berufsfeuerwehr Wien betreute insgesamt neun evakuierte Personen. Ins Spital musste niemand gebracht werden. Der Brand wurde mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus bekämpft, erläuterte die Feuerwehr. Die Flammen waren rasch gelöscht. Das verrauchte Stiegenhaus wurde anschließend mit Hochleistungsventilatoren belüftet. Das Landeskriminalamt Wien übernahm laut Polizei die weiteren Ermittlungen.