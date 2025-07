Elfjähriger mit dem Rad mit Traktor kollidiert

In Afers

Von: luk

Brixen – In der Fraktion St. Jakob in Afers, einem Bergdorf oberhalb von Brixen, ist am Donnerstagabend ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad mit einem entgegenkommenden Traktor kollidiert.

Der Aufprall war so heftig, dass der junge Radfahrer mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er wurde stationär aufgenommen und medizinisch untersucht. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt.

Ebenso im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Afers und St. Andrä.