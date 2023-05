Emilia Romagna: Südtirols Feuerwehren liefern Schmutzwasserpumpen

Forlì – Bei den Südtiroler Einsatzkräften in der Emilia Romagna ist am heutigen Mittwoch erneut Schichtwechsel angesagt. Die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Tramin und Welsberg haben außerdem drei große Schmutzwasserpumpen geliefert.

Die Pumpen sollen in den Überschwemmungsgebieten der Region zum Einsatz kommen. Sie können Wasser mit Schmutzpartikeln und Verunreinigungen bis zu 76 Millimeter Durchmesser fördern – dies entspricht in etwa der Größe eines Tennisballes.

Das ist besonders bei solchen Unwetterereignissen wichtig, da in den meisten Fällen stark verunreinigtes und mit Schwebe- und Feststoffen verschmutztes Wasser abgepumpt werden muss. Erst am Dienstag haben Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr von Ehrenburg in Forlì die Tiefgarage einer mehrstöckigen Wohnanlage ausgepumpt.

Zur Unterstützung reisen auch 40 Helfer aus Frankreich in die Region.

In der Emilia Romagna ist die Zahl der Unwettertoten unterdessen auf 15 gestiegen. In der Gegend von Ravenna wurde bei den Aufräumarbeiten eine weitere Leiche entdeckt.

Die Regierung in Rom hat für den heutigen einen nationalen Trauertag ausgerufen.

Die italienische Regierung hat am Dienstag ein erstes Unterstützungspaket für die vom Hochwasser verwüstete Adria-Region Emilia Romagna locker gemacht. Das Maßnahmenpaket umfasst zwei Milliarden Euro.

23.000 Personen sind in Hotels, Sporthallen, oder Pfarren untergebracht.