Enneberg: SUV kracht in Metzgerei

St. Vigil in Enneberg – In St. Vigil in Enneberg im Gadertal hat sich am Donnerstagabend ein spektakulärer Unfall zugetragen. Ein SUV hat zunächst auf der Straße ein anderes Auto gestreift, ist dann von der Fahrbahn abgekommen und in eine Metzgerei gekracht.

Dabei hat der Pkw das Mauerwerk schwer beschädigt und sogar ein Loch hineingeschlagen. Zum Zeitpunkt des Unfalls kurz vor 18.00 Uhr befanden sich der Betreiber der Metzgerei sowie einige Kunden im Geschäft.

Sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuglenkerin sowie ihr Beifahrer zogen sich hingegen erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus nach Bruneck eingeliefert.

Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Vigil und Enneberg unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.