Entschädigung nach tödlichem Vulkanausbruch auf White Island

Mehr als vier Jahre nach dem Tod von 22 Menschen infolge eines Vulkanausbruchs in Neuseeland hat ein Gericht den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden eine millionenschwere Entschädigung zugesprochen. Bei der Eruption auf der Vulkaninsel Whakaari/White Island im Dezember 2019 waren auch 25 Besucher verletzt worden. Insgesamt sollen die 47 betroffenen Familien von drei Unternehmen zehn Millionen Neuseeland-Dollar (5,6 Millionen Euro) als Wiedergutmachung erhalten.

Es handelte sich um den ersten tödlichen Ausbruch des 320 Meter hohen Vulkans Whakaari seit 1914. Der Feuerberg war zuvor seit einiger Zeit verstärkt aktiv, trotzdem fuhren immer wieder Boote mit Touristen zur Insel. In der Reisegruppe, die sich zur Zeit des Ausbruchs dort aufhielt, waren Besucher aus Deutschland, Australien, China, Malaysia, den USA und Großbritannien. Die meisten Todesopfer stammen aus Australien.

Den Hauptanteil der Entschädigung müssen der Eigentümer der Insel, Whakaari Management, und White Island Tours tragen – der Anbieter, der die Ausflügler per Boot auf die Insel brachte. Einen kleineren Anteil muss der Hubschrauberbetreiber Volcanic Air Safaris zahlen, urteilte am Freitag ein Richter des Bezirksgerichts in Auckland. Alle drei Unternehmen sowie zwei weitere Touranbieter wurden zudem zu Geldstrafen verurteilt.

“Nur sehr wenige konnten dem Ausbruch ohne ernsthafte Verletzungen entkommen. Für die übrigen war das Leid immens”, sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. “Es gibt keine Möglichkeit, das emotionale Leid zu messen, das Überlebende und betroffene Familien erlitten haben und weiterhin erleiden werden.” Wiedergutmachung könne in einem Fall wie diesem nur eine symbolische Anerkennung dieses Leides sein.

Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Whakaari/White Island gilt als der aktivste Vulkan des Pazifikstaats. Die Vulkaninsel liegt knapp 50 Kilometer vor der neuseeländischen Ostküste.