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Auch Löschhubschrauber im Einsatz

Entstehungsbrand im Wald in Weißenbach

Samstag, 01. August 2026 | 10:55 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Weißenbach
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Von: Matthias Knapp

Weißenbach – Ein Entstehungsbrand im Wald hat die Feuerwehr in Weißenbach im Ahrntal am Samstagmorgen auf Trab gehalten.

Gegen 8.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weißenbach mit dem Alarmstichwort „A1 – Rauchentwicklung“ im Bereich unterhalb der Örtlichkeit „Pischtlinga“ alarmiert.

Nach einer ersten Lageerkundung setzten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Weißenbach umgehend die Forstbehörde in Kenntnis. Zur genauen Lokalisierung des Brandherdes wurde die Freiwillige Feuerwehr von Prettau mit einer Wärmebilddrohne nachalarmiert.

Glücklicherweise handelte es sich nur um einen kleinräumigen Flächenbrand. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde in Absprache mit der Forstbehörde ein Löschhubschrauber für die Brandbekämpfung angefordert.

Derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten. Neben den Feuerwehren standen auch der Abschnittsinspektor und die Forstbehörde im Einsatz.

Bezirk: Pustertal

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