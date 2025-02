Er beharrte auf Abfahrt und löste eine zweite Lawine aus

Von: luk

Ein dramatischer Lawinenunfall hat sich am Samstagmittag am Pitztaler Gletscher in Tirol ereignet. Ein 45-jähriger Freerider wurde in einer steilen Rinne von einer Lawine mitgerissen und schwer verletzt.

Lawinenabgang auf 3.000 Metern

Der Deutsche war gemeinsam mit seinem 51-jährigen Bruder beim Mittagskogel unterwegs, als sich während der Abfahrt ein Schneebrett löste. Der 45-Jährige wurde von den Schneemassen erfasst, konnte jedoch rechtzeitig seinen Lawinenairbag auslösen und blieb an der Oberfläche. Sein Bruder fand ihn wenig später schwer verletzt vor und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Notarzthubschrauber brachte den Verunglückten in die Innsbrucker Klinik.

Zweite Lawine erfasst auch den Bruder

Die Bergretter boten auch dem unverletzt gebliebenen Bruder an, mit dem Hubschrauber ins Tal zu fliegen – doch dieser lehnte das ab. Er wollte selbst abfahren. Nur wenige Augenblicke später löste er dabei eine zweite Lawine aus, die ihn rund 300 Meter mitriss. Der Lawinenairbag konnte sein Leben retten. Er blieb unverletzt.

Nach einer kurzen Suche nach seiner Skiausrüstung setzte er trotz des erschreckenden Erlebnisses die Abfahrt ins Tal fort.