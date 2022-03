Erbärmlich: Russlands Truppen plündern Geschäfte und Häuser – VIDEO

Kiew – Der Überfall Russlands auf die Ukraine nimmt immer dramatischere Züge an. Die Angreifer rücken auf die Metropolregion Kiew vor und wollen die Stadt offenbar einkesseln. Hier aktuelle Bilder aus Kiew:

#Ukraine – 20220301 – #Kiev – Incendiary attack signals #Russian are nearing closer to the capital around 16.38 pm pic.twitter.com/oOxZ4kOb63 — glosm eusec (@glosmeusec) March 1, 2022

Auch zivile Ziele werden von russischen Raketen getroffen und Kriegstreiber Putin schreckt auch nicht vor dem Einsatz von Vakuumbomben zurück, die eigentlich international geächtet sind.

Dennoch scheint der Vormarsch der russischen Truppen bis jetzt nur zögerlich voranzukommen. Schon jetzt ist von einer Niederlage Russlands die Rede. Einen schnellen Sieg – wie wohl erhofft und angepeilt – gab es jedenfalls nicht.

Russlands Soldaten ziehen plündernd durchs Land

Indes geben andere Videos auf Twitter Aufschluss, was geschieht, wenn die russischen Soldaten in ein Gebiet vorrücken: Sie plündern Geschäfte und private Häuser. Einen der Gründe dafür seht ihr weiter unten.

Hier stürmen Soldaten ein Lebensmittelgeschäft. Die Twitter-Userin schreibt, dass sich die Invasoren so verhalten, wie es ihre Großväter im Zweiten Weltkrieg getan haben.

#Ukraine 🇺🇦 #Russian 🇷🇺 invaders are looting the store. Just like their grand fathers during WW2. pic.twitter.com/nnGhWQ49WW — Martha A. Day (@MarthaADay1) March 1, 2022

Auch im nächsten Video sind russische Soldaten mit Maschinengewehr zu sehen, wie sie gerade aus einem Supermarkt kommen. Sie tragen Taschen und schiebenen einen Einkaufswagen. Offenbar hatten sie es auf Lebensmittel abgesehen.

Hier werden die Soldaten dabei gefilmt, wie sie in ein Haus oder einen Stall eindringen wollen.

Und im letzten Video sieht man womöglich den Grund für die Handlungen der russischen Truppen: Sie scheinen schlichtweg schlecht versorgt zu sein. Ukrainische Soldaten haben Lebensmittelrationen des russischen Militärs gefunden, die bereits vor sieben Jahren abgelaufen sind. Tatsächlich scheint es auch am Nachschub zu mangeln. Das zeigen anderen Videos von liegengebliebenen Militärfahrzeugen – wegen Spritmangels.

Why are they looting a food shop? Because, #Putin cares about his soldiers this way: #Ukraine – 20220228 – unknown place – Ukrainian troops find at unknown time Russian food ration expired 7 years ago pic.twitter.com/y8y5CxWXbj — glosm eusec (@glosmeusec) March 1, 2022