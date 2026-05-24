Erhebungen nach Unfalltod eines Dreijährigen in Wien

Von: apa

Der dreijährige Bub, der Samstagmittag in Wien-Brigittenau auf einem Gehsteig von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, ist in den Abendstunden an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen verstorben. Das bestätigte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung am Sonntag der APA. Offen ist, ob der Autolenker mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss, der beim Ausfahren aus einer Garage den Bub auf seinem Tretroller nicht wahrgenommen haben dürfte.

Das Unfallkommando der Polizei habe den Unfallhergang umfassend und genau dokumentiert, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage mit. Der Unfallbericht wird der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Diese muss anhand der Ermittlungen entscheiden, ob ein Ermittlungsverfahren – allenfalls wegen fahrlässiger Tötung – eingeleitet wird.

Der Unfall hatte sich am Samstag um 12.30 Uhr in der Hartlgasse ereignet. Der Bub war in Begleitung seines Vaters auf einem Tretroller unterwegs, als er im Bereich einer Garagenausfahrt von einem Pkw angefahren und niedergestoßen wurde. Das Kleinkind wurde von einer zufällig anwesenden Notärztin bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien erstversorgt. Sanitäter reanimierten den Buben, der in weiterer Folge mit schwersten Kopfverletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde.