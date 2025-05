Erneut Urteile gegen Volksbank

Von: luk

Bozen – Das Landesgericht Bozen hat in zwei weiteren Urteilen die Volksbank zur Zahlung von über 100.000 Euro Schadenersatz an zwei Aktionäre verurteilt. Damit steigt die Zahl der rechtskräftigen Urteile gegen die Bank auf insgesamt 21. Das unterstreicht Walther Andreaus, der Vorsitzende des Aktionärskomitees Südtirol.

Die Richter stellten demnach erneut fest, dass die Volksbank beim Verkauf eigener Aktien gesetzliche Vorschriften missachtet habe. Insbesondere seien hochspekulative, illiquide Aktien fälschlicherweise als geeignete Anlageprodukte eingestuft worden – ohne das verpflichtenden Verkaufsprospekt auszuhändigen.

Vertreten wurden die klagenden Aktionäre von den Rechtsanwälten Cerniglia, Caponi und Ciammarughi.

Am 12. Juni steht zudem ein wichtiger Termin in Venedig an: Dort findet die finale Anhörung zur ersten Sammelklage mit 650 Geschädigten statt. Zudem wird an diesem Tag über die Zulassung einer zweiten Sammelklage entschieden, der sich bis zu 27.000 Anleger anschließen könnten – mit einem Gesamtstreitwert von rund 100 Millionen Euro.

Das Aktionärskomitee Südtirol ruft Betroffene auf, sich per E-Mail zu melden, um mögliche rechtliche Schritte zu prüfen.