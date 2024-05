Erwachsene mit psychischen Erkrankungen stärken

14 Wochen umfassender Lehrgang am Vintlerhof

Brixen – Die Koordinationsstelle für Berufliche Weiterbildung lanciert das Projekt IRIS – Individuelle Ressourcen Intensiv Stärken – im Bewusstsein, wie wichtig niederschwellige Angebote für die Gesellschaft und insbesondere für Menschen mit psychischen und psychosozialen Herausforderungen sind. “Mit IRIS wollen wir bei den Potenzialen der Teilnehmenden ansetzen und sie bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten konkret unterstützen. Mit dem Vintlerhof haben wir einen idealen Kooperationspartner gefunden und freuen uns, gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten“, erläutern der Leiter der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung Martin Stieger und Projektleiterin Helga Huber.

Das Projekt IRIS verbindet über einen Zeitraum von 14 Wochen vom 3. Juli bis 4. Oktober methodisch kreatives Arbeiten, Naturerfahrungen und Tipps aus der konkreten Arbeitspraxis: Bei einem Lehrgang am Vintlerhof in Brixen sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung gefördert werden. Themen des Kurses sind neben Salutogenese und Naturerleben auch Biographiearbeit, Umgang mit Medien und Alltagskompetenzen sowie die Stärkung persönlicher, sozialer und beruflicher Kompetenzen.

Die Bildungsmaßnahme zur beruflichen Integration wird von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung der deutschsprachigen Berufsbildung in Zusammenarbeit mit dem Biosozialhof Vintlerhof in Brixen initiiert.

Um den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich gerecht zu werden, sieht das Projekt nach Möglichkeit eine enge Zusammenarbeit mit Sozial- und Fachdiensten und/oder Bezugspersonen beziehungsweise Angehörigen der Teilnehmenden vor.

Anmeldungen innerhalb 30. Mai

Die Anmeldung zum Lehrgang ist bis zum 30. Mai unter diesem Link möglich. Nach der schriftlichen Anmeldung erfolgt ein Aufnahmegespräch, bei dem auch eine Bezugsperson oder die begleitenden Dienste anwesend sein können. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos; bei einer Anwesenheit von 85 Prozent erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung.

Weitere Informationen zum Projekt (Faltblatt im Anhang) erteilt Projektleiterin Helga Huber von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung unter der Telefonnummer 0471 416934 oder per E-Mail (helga.huber@provinz.bz.it).